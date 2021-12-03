İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kasım ayında İçişleri Bakanlığı koordinesinde 15'i büyük, 66'si orta çaplı olmak üzere kırsalda toplam 10 bin 900, şehirlerimizde de bin 382 operasyon gerçekleştirilmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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