İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "İçişleri, Rize ve Artvin sel afetinde; ilgili bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar toplam 4...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "İçişleri, Rize ve Artvin sel afetinde; ilgili bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar toplam 4 bin 737 personel ve bin 292 araç veya iş makinesi, çalışmalara katılmıştır.