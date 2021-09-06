İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "İçişleri, Rize ve Artvin sel afetinde; ilgili bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar toplam 4...
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "İçişleri, Rize ve Artvin sel afetinde; ilgili bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar toplam 4...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'İçişleri, Rize ve Artvin sel afetinde; ilgili bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar toplam 4...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "İçişleri, Rize ve Artvin sel afetinde; ilgili bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar toplam 4 bin 737 personel ve bin 292 araç veya iş makinesi, çalışmalara katılmıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "İçişleri, Rize ve Artvin sel afetinde; ilgili bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar toplam 4 bin 737 personel ve bin 292 araç veya iş makinesi, çalışmalara katılmıştır. Her iki ilimizde toplam 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, Rize'de kaybolan 4 vatandaşımızın arama çalışmaları halen devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "İçişleri, Rize ve Artvin sel afetinde; ilgili bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar toplam 4... - Haberler
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