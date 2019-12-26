İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Hatay'da "Sınır Güvenliği Toplantısı"na başkanlık etti
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Hatay'da "Sınır Güvenliği Toplantısı"na başkanlık etti

Hatay'da İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında "Sınır Güvenliği Toplantısı" yapıldı.

26.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:38
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Hatay'da

'da İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında "Sınır Güvenliği Toplantısı" yapıldı.

Çataklı, Yönetim Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Çataklı'nın yanı sıra Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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