İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Esenyurt'ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışma kolluk kuvvetlerimizin müdahalesi... - Haberler
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Esenyurt'ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışma kolluk kuvvetlerimizin müdahalesi...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Esenyurt'ta 2 grup arasında başlayan kavganın sona erdiğinin ve sorumluların gözaltına alındığını bildirdi.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Esenyurt'ta 2 grup arasında başlayan kavganın sona erdiğinin ve sorumluların gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esenyurt'ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışma kolluk kuvvetlerimizin müdahalesi ile sona erdi. Sorumlular gözaltına alındı. Yabancı düşmanlığı üzerinden oy avcılığı yapmaya çalışan Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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