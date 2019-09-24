İçişleri bakan yardımcısı çataklı emellerine ulaşmalarına fırsat verilmeyecek

24.09.2019 15:29

Kaynak: DHA

İÇİŞLERİ Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Adana'da 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiasının ardından çıkar ve istismar grupları tarafından sosyal medya üzerinden provokasyon başlatıldığını söyledi. Çataklı, "Bu tür niyetli odakların emellerine ulaşmasına asla fırsat verilmeyecektir" dedi.İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı, 19 Eylül'de, 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası üzerine sosyal medyadan yapılan paylaşımlar sonrası yabancı uyruklu kişilerin iş yerleri ve evlerine verilen zararı incelemek üzere Adana'ya geldi. Çataklı, ilk olarak Adana Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çataklı, olayların meydana geldiği bölgede ev ve iş yerlerinde hasar oluşan kişileri ziyaret ettiklerini belirterek, "2011 yılında Suriye'den kaçarak Türkiye'ye sığınan muhacirlerin üzerinden bir süredir ulusal düzeyde bir provokasyon yaşanıyor. Gerek birtakım siyasi partilerin gerek nereye hizmet ettiği belli birtakım çıkar gruplarının gerekse bazı siyasilerin salt siyasi rant beklentisiyle yaptığı birtakım provokatif açıklama ve davranışlar bu hassas konuda toplum olarak yakalamış olduğumuz kardeşlik ve huzur ortamını bozmaya dönük sonuçlar üretebilmektedir" diye konuştu.'FAİL, 2004 DOĞUMLU TÜRK VATANDAŞI'Son dönemde özellikle göçmenlere yönelik Avrupa'da ırkçılığın yükseldiğini kaydeden Çataklı, "Türkiye'nin bu çapta bir meseleyi yönetmede göstermiş olduğu toplumsal olgunluk ve kurumsal başarı uzun yıllar mücadele içinde olduğumuz; PKK, DHKP-C, aşırı sol terör örgütleri, özellikle ciddi bir sosyal medya organizasyonuna sahip olduğu bilinen FETÖ ve bu yapılarla aynı çizgide sözde siyaset yapan diğer yapılar tarafından da hedef alınmaktadır. Tüm bu süreci ülkemiz, bugüne kadar yönetmeyi başarmıştır. Bundan sonraki süreçte de hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir. Söz konusu olaydaki faili, 2004 doğumlu Türk vatandaşı. Mağdur çocuğun yaşadığı olayı ailesine bildirmesinden sonra aile polise başvuruyor. Hızlıca yapılan araştırma sonrasında şüpheli şahıs gecikmeden yakalanmıştır. Mağdur çocuğun da teşhis ettiği şahsın 2004 yılı doğumlu Türk vatandaşı A.K. isimli bir kişi olduğu, olay günü Ankara Çocuk Eğitim Evi'nden izinli olarak geldiği, daha önceden de cinsel istismar, kasten yaralama, 32 hırsızlığın da aralarında olduğu toplam 37 suçtan kaydı olduğu anlaşılmıştır. Şahıs ifadesi sonrası tutuklanmıştır" dedi.'ASLA FIRSAT VERİLMEYECEK'Sosyal medya üzerinden bazı kişi ve grupların olayları farklı yerlere çektiğini dile getiren Bakan Yardımcısı Çataklı, şunları söyledi:"Bu süreçte birtakım çıkar ve istismar grupları tarafından sosyal medya üzerinden bir provokasyon başlatılmış ve olay Suriyeli bir şahıs tarafından küçük çocuğa cinsel istismar girişimi olarak kamuoyunda infial girişimi olarak farklı mecralarda paylaşılmıştır. Bu paylaşımların ardından Seyhan ilçesindeki Gülpınar ve Dumlupınar mahallelerindeki bir grubun sokağa çıktığı, birtakım taşkınlıklara yol açtığı, özellikle muhacirlere ait iş yerlerine zarar verildiği ve birtakım yağlama girişimlerinde bulunduğu anlaşılmıştır. Olayların büyümesi polis tarafından engellenmiştir. Toplam 73 şahıs gözaltına alınmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. Toplumda kin ve nefrete dönüşen bu tür provokasyonlara, ulusal düzeyde ve günlük siyasi beklentilerle sorumsuzca yapılan açıklamaların ve eksik bilgi, art niyetle yapılan beyanların bu tür katkı verdiği çok açık bir şekilde ortada. Bu olaylarla beyan sahipleri doğrudan sorumludur. Yaşanan olaylarda kullanılan senaryoların toplumsal hafızada saklı tutulması gelecekteki benzer girişimlerde de bu senaryoların tekrarlanmaması gerektiğini ve art niyetli odakların emellerine ulaşmasına asla fırsat verilmeyeceğini bilinmesini isteriz."İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı, iş yerlerinde hasar oluşan kişilerin zararlarının karşılanacağını belirtirken, halkın da resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itimat etmemesi gerektiğini vurguladı.