İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Düzensiz göçle mücadelede Kasım ayında 3 bin 592'si denizlerde olmak üzere toplam 19 bin 587 düzensiz göçmen ve...
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Düzensiz göçle mücadelede Kasım ayında 3 bin 592'si denizlerde olmak üzere toplam 19 bin 587 düzensiz göçmen ve 832 organizatör yakalanmıştır"
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Düzensiz göçle mücadelede Kasım ayında 3 bin 592'si denizlerde olmak üzere toplam 19 bin 587 düzensiz göçmen ve 832 organizatör yakalanmıştır" - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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