İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Datça açıklarındaki deprem nedeniyle olumsuz ihbar bulunmadığını bildirdi
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Datça açıklarındaki deprem nedeniyle olumsuz ihbar bulunmadığını bildirdi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Datça açıklarındaki deprem nedeniyle olumsuz ihbar bulunmadığını bildirdi
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbar alınmadığını, alanda tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbar alınmadığını, alanda tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremin ardından ilgili kurumlardan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbar bulunmuyor. Ekiplerimizin alanda tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

Son Dakika! Ege denizinde, Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika! Ege denizinde, Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
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