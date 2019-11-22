İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Yunanistan'a "düzensiz göçle mücadele" tepkisi

22.11.2019 00:54 | Son Güncelleme: 22.11.2019 00:54

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunanistan'ın düzensiz göçle mücadele konusunda Türkiye'ye yönelttiği iddialara tepki göstererek, "Yunanistan'ın düzensiz göçle mücadele ile ilgili eksik ve yanlış bilgilerle temelsiz ve gerçek dışı açıklamalarda bulunmak ve kendi kamuoyuna dönük manevralar yapmak yerine, büyük bir sorunla yüzleşme durumu karşısında, komşuluk hukuku içerisinde iş birliği yapması ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor." dedi.

Çataklı, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından dördüncüsü düzenlenen Göç Konferansı'nda Türkiye'nin göç alanındaki gayretlerini anlattı.

Çataklı, Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında yürüttüğü Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarına ilişkin de bilgi verdi.

Konferans öncesinde ICMPD Genel Direktörü Michael Spindelegger ile bir araya gelen Çataklı, düzensiz göçle mücadeleye yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra Yunanistan'ın Göç Politikalarından Sorumlu Bakan Vekili Yorgo Kumuçakos ile de ikili görüşme gerçekleştiren Çataklı, basına kapalı yapılan görüşmeye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çataklı, Yunanistan tarafından düzensiz göçe ilişkin olarak son dönemde Türkiye'ye yöneltilen haksız ve mesnetsiz iddiaların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Düzensiz göçle mücadele konusunda Yunanistan'a, Dışişleri Bakanlığınca da gerekli cevabın verildiğini hatırlatan Çataklı, "Ülkemiz tarafından yapılan açıklamalarda bu alanda durum tespiti yapıldığını, ülkemizin göç konusunda büyük bir emek harcadığını, ağır bir yükü tek başına omuzladığını ve bu konuda uluslararası yeterli desteğin ülkemize sağlanmadığını ve yalnız bırakıldığımızı kendilerine aktardım." şeklinde konuştu.

Çataklı, "Yunanistan'ın düzensiz göçle mücadele ile ilgili eksik ve yanlış bilgilerle temelsiz ve gerçek dışı açıklamalarda bulunmak ve kendi kamuoyuna dönük manevralar yapmak yerine, büyük bir sorunla yüzleşme durumu karşısında, komşuluk hukuku içerisinde iş birliği yapması ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan 18 Mart Mutabakatı ile ilgili bütün yükümlülüklerin Türkiye tarafından eksiksiz bir şekilde yerine getirildiğine dikkati çeken Çataklı, Yunanistan tarafından ise ilgili sürecin işletilmediğini, 2011'den bu yana örnek bir göç politikası yürüten Türkiye'ye yönelik kabul edilemez eleştirilerin hiçbir fayda getirmeyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA