İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Yunan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis'in iddialarına yanıt
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Yunan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis'in iddialarına yanıt

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Yunan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis'in iddialarına yanıt

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in "Türkiye yasa dışı göçmen teknelerine refakat ediyor" iddiasına sert cevap verdi.

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in "Türkiye yasa dışı göçmen teknelerine refakat ediyor" iddiasına sert cevap verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in "Türkiye yasa dışı göçmen teknelerine refakat ediyor" iddiasına sosyal medya hesabından cevap verdi.

"231 göçmeni ölüme terk ettiniz"

Yunanistan'ın yalnızca bugün 231 göçmeni ölüme terk ettiğini belirten Çataklı, "Hayatlarını kurtardık ve yine Türkiye'ye getirdik. Ölüme terk ettiğiniz insanları kurtarmak için Sahil Güvenlik'e iftira atmak insanlığa karşı işlenmiş bir suç" ifadelerini kullandı.

Çataklı 2015 yılından bu yana düzensiz geçişte yaşanan düşüşü de rakamlarla açıkladı. Çataklı, "2015 yılında her gün 2347 kişi Yunan adalarına geçerken, bu sayı 2017'de 18 Mart Mutabakatı'nın ardından 79'a düştü" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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