İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan "Sınırlarımız kevgire döndü" ifadelerine sert tepki: Polise, askere ve devletin itibarına haksızlıktır

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, son dönemde kamuoyunda geniş yer bulan göçmen akını iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda kullanılan "Sınırlarımız kevgire döndü" gibi ifadelere sert tepki gösteren Çataklı, "Bu tip ölçüsüz ve mesnetsiz sözler, sınır güvenliğinden sorumlu askere, ona destek olan polise, jandarmaya ve devletin itibarına haksızlıktır" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı gündemdeki konulara ilişkin bazı önemli verileri açıkladı. Son dönemde kamuoyunda geniş yer bulan düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri de paylaşan Çataklı, "Sınırlarımız kevgire döndü" gibi ifadelere de tepki gösterdi.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER

Düzensiz göçmenlerle ilgili verileri paylaşan Çataklı, "Doğu ve Güney sınırlarımızda 2019 yılında sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 442 bin 800, 2020 yılında 505 bin 375, bu yıl ise yılın yarısı geçmesine rağmen 307 bin 850'dir" dedi.

Çataklı ayrıca, "Yılbaşından bugüne kadar 94 bin 915 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Afganistan özelinde ise 2019 yılında 201 bin 437, 2020 yılında salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen, 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı.

"GÖÇMEN AKINI" İDDİALARI

Çataklı, göçmen akını iddialarına ilişkin ise, "Sınırlarımız kevgire döndü gibi ölçüsüz ve mesnetsiz ifadeler, sınır güvenliğinden sorumlu askere, ona destek olan polise, jandarmaya ve devletin itibarına haksızlıktır" dedi.