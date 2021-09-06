İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde turuncu kategoride 3 ve gri kategoride...
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde turuncu kategoride 3 ve gri kategoride...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde turuncu kategoride 3 ve gri kategoride...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde turuncu kategoride 3 ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde turuncu kategoride 3 ve gri kategoride aranan 4 terörist olmak üzere toplam 7 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 98 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 36'sı ölü, 38'i sağ, 24'ü teslim şeklindedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde turuncu kategoride 3 ve gri kategoride... - Haberler
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