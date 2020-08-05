İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı bayramdaki can kaybı bilançosunu açıkladı
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı bayramdaki can kaybı bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kurban Bayramı'nda yaşanan trafik kazalarına ilişkin, "Bayram tatilinde 29 ilde 44 ölümlü trafik kazasında 60 can kaybı yaşanmıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı bayramdaki can kaybı bilançosunu açıkladı
05.08.2020 16:02 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:05

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kurban Bayramı'nda yaşanan trafik kazalarına ilişkin, "Bayram tatilinde 29 ilde 44 ölümlü trafik kazasında 60 can kaybı yaşanmıştır. Can kayıplarından en fazla Ankara ilimizde 11, Hakkari ilimizde 6 ve Niğde ilimizde 6 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında Türkiye başta olmak üzere dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Temmuz ayına ilişkin verilerin paylaşıldığı toplantı öncesinde Çataklı, Beyrut'ta bir Liman'da meydana gelen patlamaya ilişkin hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Kurban Bayramı'na ilişkin alınan önlemlerde 30 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen kazalara yönelik Çataklı, "Bayram tatilinde 29 ilde 44 ölümlü trafik kazasında 60 can kaybı yaşanmıştır. Can kayıplarından en fazla Ankara ilimizde 11, Hakkari ilimizde 6 ve Niğde ilimizde 6 olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 temmuz ayına dair verileri de paylaşan Çataklı, kırsal alanda 8'i büyük, 19'u orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 57 kırsal operasyon, şehirlerde ise bin 509 operasyon yapıldığını duyurdu. Bakan Yardımcısı Çataklı, yapılan operasyonlar çerçevesinde terörden aranlar listesinde gri kategoride aranan 5 teröristin de aralarında bulunduğu toplam 105 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

43 MİLYON 746 BİN 580 KÖK KENEVİR YAKALANDI

Bakan Yardımcısı Çataklı yurt içinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarında sürdüğünü ve kök keneviri yetiştirmede bir hareketliliğin olduğunun altını çizerek, "Ekiplerimiz sahada uyuşturucuya yönelik baskı kurmaya çalışıyorlar 43 milyon 746 bin 580 kök kenevir adet kök keneviri ele geçirmişlerdir. Bu geçen aya göre yüzde 156'lık bir artış söz konusudur. Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 11 bin 915 operasyonda, 16 bin 1 kişi gözaltına alınmış, bin 671 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda; 7 ton 746 k esrar, 442 kilo skunk, 1 ton 493 kilo eroin, 2 kilo kokain, 79 kilo afyon, 371 kilo metamfetamin, 634 bin 890 adet ekstasy, 93 bin 626 adet captagon, 209 bin 255 adet sentetik ecza ele geçirilmişti r.

5 BİN 412 SOSYAL MEDYA HESABI İNCELENDİ

Siber Suçlarla Mücadelede; terör suçları kapsamında temmuz ayı içerisinde 5 bin 412 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını bildiren Çataklı, "Tespit edilen 2 bin 246 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Ülkemiz siber suçların takibinde uluslararası ortalamanın üzerinde bir ortalamaya sahiptir. Sanal bahis ve kumardan çocuklarımızı hedef alan pek çok konuyu takip ediyoruz" sözlerini kullandı.

7 BİN 726 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Düzensiz göçle mücadelenin küresel bir sorun olduğunu belirten Çataklı, "Ülkemiz gerek Ortadoğu'dan gerek, Asya'dan ve gerekse Afrika'dan gelen düzensiz göç rotaları üzerinde bulunmaktadır. Bu konuda ciddi bir mesai harcıyoruz. Ülkemizin kamu düzenin bozulmasını ve o insanların can kayıplarını önlemeye çalışıyoruz. Temmuz ayında da bin 493'ü denizlerde olmak üzere toplam 7 bin 726 düzensiz göçmen yakalanmış, 412 organizatör gözaltına alınmıştır. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 407 bin 520 olarak gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.

(İrfan Çalışkan - Bayram Türüdü/İHA)

Kaynak: İHA

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