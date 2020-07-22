İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Bakanlık olarak vatandaşımızın gönlünü kazanmak temel...
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Bakanlık olarak vatandaşımızın gönlünü kazanmak temel...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bakanlık olarak vatandaşın gönlünü kazanmanın temel hedefleri olduğunu belirtti.

22.07.2020 14:08 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:13

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bakanlık olarak vatandaşın gönlünü kazanmanın temel hedefleri olduğunu belirtti.

Çataklı, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı olarak emniyet ve asayişten, trafik hizmetlerine, uyuşturucudan göçe, afet ve acil durumlardan nüfus ve vatandaşlık hizmetlerine kadar çok geniş bir hizmet alanlarının bulunduğunu anımsattı.

Bu hizmet alanında sürekli vatandaşlarla iletişim halinde olduklarını ifade eden Çataklı, şöyle konuştu:

"Verdiğimiz hizmetlerin, daha hızlı, etkin, seri ve vatandaş odaklı, vatandaşı merkeze alan, vatandaşın gönlünü kazanma hedefi doğrultusunda yürütülebilmesi bakımından da zaman zaman merkezle taşra birimleri arasında iletişimi geliştirmek maksatlı değişik uygulamalar yapıyoruz. Bu çerçevede Bakanlığımızın başlattığı İzleme Değerlendirme Sistemi var. Bu yolla Ankara'dan Bakanlığımızdan ilgili arkadaşlarımızın da katılımıyla illerimizi ziyaret ediyoruz."

Bir süre önce Tunceli Valisi olarak atanan Özkan'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Çataklı, "Bakanlık olarak vatandaşımızın gönlünü kazanmak temel hedefimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları bu yönde. Sayın Bakanımız da vatandaşımızı merkeze alan, vatandaş odaklı bir anlayışla kamu hizmetlerinin yürütülmesi talimatı doğrultusunda bizleri yönlendiriyor ki o talimatlar çerçevesinde bugün buradayız." diye konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Bakanlık olarak vatandaşımızın gönlünü kazanmak temel...

Kaynak: AA

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