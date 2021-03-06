İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu
06.03.2021 18:38 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:44
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu
ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı