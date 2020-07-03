İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
03.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:42
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi
ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.
Kaynak: İHA