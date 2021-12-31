İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, 81 ilde alınan tedbirleri takip etti

ANKARA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yılbaşı nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirleri, Ankara'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) takip etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz, ülke genelinde alınan tedbirlere dair uygulamaları ve genel durumu, İçişleri Bakanlığı binasında bulunan GAMER'den takip etti. Bakan Yardımcısı Çataklı, 81 ilde görev yapan emniyet, jandarma ve sahil güvenlik yetkilileriyle dev ekranda görüntülü görüşme yaparak son duruma ilişkin bilgi aldı.

Deniz kenarı illerde sahil güvenlik önlemlerin artırılarak göçmen kaçakçılığına yönelik tedbirlerin alındığını ifade eden Çataklı, vatandaşların can güvenliğini tehdit edebilecek uyuşturucu ve sahte içki satışının engellenmesine ve ele geçirilmesine yönelik denetimlerin artırıldığını söyledi. Yüzbinlerce personel ile Türkiye çapında güvenlik denetimlerinin 24 saat devam edeceğini söyleyen Çataklı, vatandaşları Kovid- 19'a karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.