İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "11 Kasım 2019'dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist...
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "11 Kasım 2019'dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın basın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı basın toplantısı düzenledi.

03.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:58

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın basın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı basın toplantısı düzenledi. (5)

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "11 Kasım 2019'dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 150 oldu."

Çataklı, eski Nissan üst yöneticisi Ghosn'un kaçışıyla ilgili görevlendirilen 2 mülkiye, 1 polis müfettişinin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "11 Kasım 2019'dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist...
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