İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "11 Kasım 2019'dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist...
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın basın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı basın toplantısı düzenledi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın basın açıklaması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı basın toplantısı düzenledi. (5)
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "11 Kasım 2019'dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 150 oldu."
Çataklı, eski Nissan üst yöneticisi Ghosn'un kaçışıyla ilgili görevlendirilen 2 mülkiye, 1 polis müfettişinin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.