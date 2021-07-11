İçişleri Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Tayyip Sabri ERDİL'in Polis Akademisi Didim Uygulamalı Kamp Eğitimine Ziyareti

10 Temmuz 2021 Cumartesi günü İçişleri Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Tayyip Sabri ERDİL Polis Akademisi Didim Uygulamalı Kamp Eğitim Merkezi'ne ziyarette bulunmuşlardır.

10 Temmuz 2021 Cumartesi günü İçişleri Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Tayyip Sabri ERDİL Polis Akademisi Didim Uygulamalı Kamp Eğitim Merkezi'ne ziyarette bulunmuşlardır.

Söz konusu ziyarette İçişleri Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Tayyip Sabri ERDİL; Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 1. ve 2. Dönem Meslek Mensubu mezunlarının, "Acil Müdahale, Şüpheli Kişi ve Araç Durdurma, Arama ve Güvenli Müdahale Poligon Eğitimi", "Polis Müdahale Yöntem ve Teknikleri" eğitimlerini de içeren İlk Kademe Amirlik Tamamlama Eğitimi'ne yerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmuş akabinde "Türkiye'nin Küresel Konumu ve Kolluğun Artan Önemi" hakkında kursiyerlere hitap etmişlerdir.

Kaynak: Habermetre