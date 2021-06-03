İçişleri Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil'den Akademimize Ziyaret
3 Haziran 2021 Perşembe günü İçişleri Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Tayyip Sabri ERDİL Başkanlığımız Anıttepe yerleşkesini ziyaret etmiş, Akademimizin yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında brifing almıştır.
3 Haziran 2021 Perşembe günü İçişleri Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Tayyip Sabri ERDİL Başkanlığımız Anıttepe yerleşkesini ziyaret etmiş, Akademimizin yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında brifing almıştır.
Kaynak: Habermetre