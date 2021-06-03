İçişleri Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil'den Akademimize Ziyaret
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İçişleri Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil'den Akademimize Ziyaret

İçişleri Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil'den Akademimize Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

3 Haziran 2021 Perşembe günü İçişleri Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Tayyip Sabri ERDİL Başkanlığımız Anıttepe yerleşkesini ziyaret etmiş, Akademimizin yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında brifing almıştır.

3 Haziran 2021 Perşembe günü İçişleri Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Tayyip Sabri ERDİL Başkanlığımız Anıttepe yerleşkesini ziyaret etmiş, Akademimizin yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında brifing almıştır.

Kaynak: Habermetre

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İçişleri Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil'den Akademimize Ziyaret - Haberler
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