İçişleri Bakan Yardımcılığına 4 İsim Atandı

İçişleri Bakan Yardımcılığına 4 İsim Atandı

İçişleri Bakanlığında bakan yardımcılığı görevlerine atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

İçişleri Bakan Yardımcılığına 4 İsim Atandı

İçişleri Bakanlığında bakan yardımcılığı görevlerine atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İçişleri Bakan Yardımcılıklarına İsmail Çataklı, Muhterem İnce, Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve Mehmet Ersoy'un atanması gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığına ise Serap Ersoy getirildi. - ANKARA

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