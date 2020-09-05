İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı: "Bu yıl 1 Ocak'tan bugüne kadar 146 kişi ikna yoluyla...
İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı: "Bu yıl 1 Ocak'tan bugüne kadar 146 kişi ikna yoluyla teslim oldu.
05.09.2020 12:26 | Son Güncelleme: 05.09.2020 12:36
İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı: "Bu yıl 1 Ocak'tan bugüne kadar 146 kişi ikna yoluyla teslim oldu."
"Yıldırım Operasyonlarında 9 bölgede 11 bin 250 personel ile devam etmektedir. 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 22 işbirlikçi yakalanmıştır."
Kaynak: İHA