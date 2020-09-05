İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı: "Bu yıl 1 Ocak'tan bugüne kadar 146 kişi ikna yoluyla... İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı: "Bu yıl 1 Ocak'tan bugüne kadar 146 kişi ikna yoluyla teslim oldu.

İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı: "Bu yıl 1 Ocak'tan bugüne kadar 146 kişi ikna yoluyla teslim oldu." "Yıldırım Operasyonlarında 9 bölgede 11 bin 250 personel ile devam etmektedir. 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 22 işbirlikçi yakalanmıştır." Kaynak: İHA