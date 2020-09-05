İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı: "Bu yıl 1 Ocak'tan bugüne kadar 146 kişi ikna yoluyla...
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İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı: "Bu yıl 1 Ocak'tan bugüne kadar 146 kişi ikna yoluyla...

İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı: "Bu yıl 1 Ocak'tan bugüne kadar 146 kişi ikna yoluyla teslim oldu.

05.09.2020 12:26 | Son Güncelleme: 05.09.2020 12:36

İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı: "Bu yıl 1 Ocak'tan bugüne kadar 146 kişi ikna yoluyla teslim oldu."

"Yıldırım Operasyonlarında 9 bölgede 11 bin 250 personel ile devam etmektedir. 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 22 işbirlikçi yakalanmıştır."

İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı: 'Bu yıl 1 Ocak'tan bugüne kadar 146 kişi ikna yoluyla...

Kaynak: İHA

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