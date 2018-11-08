İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı, Ardahan'da

İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı, bazı ziyaret ve toplantılara katılmak üzere geldiği Ardahan'da, Vali Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Çataklı, İçişleri Bakanlığı olarak ülkede yaptıkları çalışmaları yerinde görmek amacıyla Ardahan'da bulunduğunu söyledi.

Merkezden illere, illerden de merkeze doğru sağlıklı bilgi akışını sağlamak amacıyla geliştirdikleri bir projelerinin olduğunu dile getiren Çataklı, şunları kaydetti:

"81 ilimizde bir değerlendirme çalışması yapıldı. Şimdi ise bunun ikinci aşamasına geçildi. Bakan yardımcılarımız başkanlığında oluşturulan heyet ile bütün illerimizi ziyaret ediyoruz. Bu kapsamda bugün Ardahan'a geldik. Burada bir değerlendirme toplantısı yaptıktan sonra STK temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Yürüttüğümüz çalışmalar hakkında hem onlara bilgi vereceğiz hem de görüş ve önerilerini alacağız."