İçişleri Bakan Sözcüsü İsmail Çataklı: "(İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu)İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir işlemi...
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İçişleri Bakan Sözcüsü İsmail Çataklı: "(İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu)İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir işlemi...

İçişleri Bakan Sözcüsü İsmail Çataklı: '(İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu)İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir işlemi...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakan Sözcüsü İsmail Çataklı: "(İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu)İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir işlemi bu.

İçişleri Bakan Sözcüsü İsmail Çataklı: " (İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu)İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir işlemi bu. İstanbul Başsavcılığı bir talepte bulunmuş, sayın İmamoğlu'nun HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet'e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ilgili. Bu iddialara üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir işlem var. Bize gönderildi. dolayısıyla her Cumhuriyet Başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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