29.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:30

İçişleri Bakan Soylu: "(PKK'ya yönelik operasyonlar) Son iki yılda 600 telsiz ele geçirdik, 2 bin 700 barınak ve sığınaklarını yok ettik. Sadece bu yıl 70 tonun üzerinde gıda malzemesi ele geçirdik."

Kaynak: AA