İçişleri: Adıyaman'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
07.05.2020 09:53 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:53
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Adıyaman'da jandarma özel harekat ekiplerinin düzenlediği hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Adıyaman'da jandarma özel harekat ekiplerinin düzenlediği hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Kaynak: DHA