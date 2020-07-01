İçişleri: 9 Belçika vatandaşı YTS sınır dışı edildi İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, 9 Belçika vatandaşının sınır dışı edildiği açıklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, 9 Belçika vatandaşının sınır dışı edildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda 9 Belçika vatandaşı, ülkesine sınır dışı edilmiştir. Böylelikle 11.11.2019 tarihinden itibaren 113'ü AB, ABD ve Avustralya uyruklu olmak üzere toplam 338 YTS, ülkemizden gönderilmiştir" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA