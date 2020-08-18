İçişleri: 81 ilde kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak
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İçişleri: 81 ilde kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla yarın ülke genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacağı, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her iş kolu için alınan önlemlerrin denetleneceğini açıklandı.

İçişleri: 81 ilde kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak
18.08.2020 15:55 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:59

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla yarın ülke genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacağı, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her iş kolu için alınan önlemlerrin denetleneceğini açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine, 'Covid-19 Tedbirleri Denetimleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan  kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtildi. Kontrollü sosyal hayat döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetlenmesi amacıyla 81 İl Valiliğinin talimatlandırıldığı hatırlatılan genelgede, yarın ülke genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacağı kaydedildi.

'YAŞAM ALANLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK'Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri ve özel kolluk görevlilerinin katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından "Sağlık İçin, Hepimiz İçin' mottosu ile denetimlerin gerçekleştirileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Valilerin yönetim ve koordinasyonunda ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklar, halı sahalar, bilardo salonları ve bilumum yaşam alanlarında gerçekleştirilecek. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce  başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıklar yapılacak. Denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenecek. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak."


Kaynak: DHA

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