İçişleri:  5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İçişleri:  5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

16.11.2020 17:42 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:42
İçişleri:  5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan ve 1'i terörden arananlar listesinin 'gri' kategorisinde yer alan 5 terör örgütü mensubunun, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan ve 1'i terörden arananlar listesinin 'gri' kategorisinde yer alan 5 terör örgütü mensubunun, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK terör örgütünden kaçan ve 1'i terörden arananlar listesinin 'gri' kategorisinde yer alan 5 terör örgütü mensubu, bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar ikna çalışmaları sonucu teslim olan örgüt mensubu sayısının 202'ye yükseldiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Terör örgütü PKK mensuplarınca 5 yıl önce avludan kaçırılan kızının yolunu gözlüyor
Terör örgütü PKK mensuplarınca 5 yıl önce avludan kaçırılan kızının yolunu gözlüyor
MSB: 'Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde dün 26 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi'
MSB: "Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde dün 26 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi"
Son dakika... 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika... 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Timur Selçuk Aydemir Akbaş
Spor Mert Günok Şenol Güneş Ersun Yanal Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Cuma Medya Milli Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İçişleri:  5 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 17:46:25. #1.14#
title