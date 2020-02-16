İçişleri: 37 ildeki PKK operasyonlarında 450 kişi gözaltına alındı
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İçişleri: 37 ildeki PKK operasyonlarında 450 kişi gözaltına alındı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

16.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:38
İçişleri: 37 ildeki PKK operasyonlarında 450 kişi gözaltına alındı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; çok sayıda kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, fişek, şarjör, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA
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