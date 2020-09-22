İçişleri: 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi (2) ÖZEL EKİP İKNA ETTİIğdır'da Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında, jandarmaya teslim olan 2 kadın teröristin nasıl ikna edildiğinin detayları ortaya çıktı.

ÖZEL EKİP İKNA ETTİ

Iğdır'da Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında, jandarmaya teslim olan 2 kadın teröristin nasıl ikna edildiğinin detayları ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre; mağarada saklandıkları tespit edilen 2 kadın teröriste jandarma ekipleri 'teslim ol' çağrısında bulundu. Saatler süren ikna çalışması kapsamında, bölgeye bu kez jandarma özel ikna timi sevk edildi. Özel ekip, ilk önce ses cihazlarıyla daha sonra yaklaştıkları teröristlere aileleri ve çocuklukluklarını hatırlattı. Ayrıca ikna olan diğer teröristlerin aileleri ile buluşturulduğu anlatıldı. Saatler süren ikna çalışması sonucu 2 kadın terörist jandarmaya teslim oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı