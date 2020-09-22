İçişleri: 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi
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İçişleri: 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında, jandarmanın 'teslim ol' çağrılarına uyan 2 kadın teröristin, sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri: 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi
22.09.2020 18:05 | Son Güncelleme: 22.09.2020 18:08

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında, jandarmanın 'teslim ol' çağrılarına uyan 2 kadın teröristin, sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Iğdır kırsalında, Jandarma SİHA tarafından  tespit edilen 3 teröristi etkisiz hale getirmeye yönelik 3 gündür devam eden Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında; dün terörden arananlarda Gri Liste'de yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan ölü olarak ele geçirilmişti. Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası diğer 2 terörist saklandıkları mağarada bulundu. Jandarmanın, 'teslim ol' çağrılarına uyan 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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