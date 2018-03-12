İçinizden Geldiği Gibi Görünmek Sizin Elinizde

Bahar ayları, yüz germeden liposuctiona kadar herhangi bir estetik girişimin yapılabilmesi için en uygun mevsim. Meme büyütme, küçültme, karın veya kol germe ameliyatları… Ya da cerrahi olmayan yöntemlerle vücudu forma sokma şekilleri… Öte yandan, yüzdeki botox, dolgular, lazer uygulamaları, kimyasal veya mekanik dermabrazyonlar veya iple veya cerrahi yüz germe gibi girişimler, göz derisi sarkması ve torbalaşmanın düzeltilmesi gibi girişimlere zarar verecek güneş ışınlarından sakınmak yine bu mevsimde mümkün. Neler mi yaptırabilirsiniz? İşte Estetik ve Plastik Cerrah Dr. Alpaslan Topçu'dan öneriler.

Bahar öncesi kış ise baharda yaptırmayı düşünülen estetik cerrahi girişimleri için iyi bir hazırlık mevsimi. Kişi bir taraftan cerrahı seçmek, bütçesini ayarlamak, yapılacak ameliyatlar ile ilgili birikim kazanmak ile meşgulken öte yandan vücut şekillendirme ameliyatları öncesi kilo vermek için sağlıklı bir diyet programı uygulamak gibi bir şansa da sahip oluyor. Bu arada zamanı ve olanakları uygun olanlar da kış sporları ve kışın diğer zevklerinden de mahrum kalmadıkları gibi, iş yoğunluğunu da bu dönemde düzenleyip kendilerini baharda yaptıracakları girişimlere hazırlamak mümkün.

İlkbahar mevsim ısısının uygun olması, yaz mevsimine daha sıkı ve güzel bir vücut ile girme isteği bu mevsimde estetiğe olan ilginin artmasını sağlıyor. İlkbahar ve yaz mevsimine yaklaştığımız şu son günlerde Estetik ve Plastik Cerrah Alpaslan Topçu, bu sezona ait estetik trendleri ilgili açıklamalarda bulundu: "Tüm kadınlar özellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde estetik ve güzel görünmek ister. Bununda öncelikli sebebini ısınan havalarla beraber giyilen ince kıyafetler ve yaz mevsimine hazırlık olarak değerlendirebiliriz. Ayrıca kişiler bu dönemde kendini mutlu hissetmeye ve kendine daha çok özen göstermeye başlar çünkü bahar mevsimi psikolojik açıdan da başlangıçların mevsimi. Bu sebeple ilkbahar mevsimine giriş estetik operasyonlar için en ideal zaman olarak görülür."

Bu yaza daha bir güvenli, formda ve fit girebilmek için cerrahi dışı uygulama seçenekleriniz var. Estetik ve Plastik Cerrah Alpaslan Topçu bu yöntemleri bakın nasıl özetliyor:

CoolSculpt: Ameliyatsız vücut kontur düzeltme tedavisinde en çok uygulanan ve dünyada en yaygın olan uygulama. FDA onaylı olan bu uygulama, bölgesel yağ fazlalığı olan bölgeyi bir başlık ile içine alarak dondurma prensibine dayanıyor. Dondurulan yağ hücreleri kontrollü olarak parçalanıyor ve o bölgedeki yağ hücreleri kalıcı olarak azalıyor. Dondurularak parçalanan yağ hücreleri, böbreklerden idrar yoluyla atılıyor. Uygulama yapılan alanda, yağ hücrelerinde ortalama % 30-40 azalma sağlanıyor. Uygulama süresi her bir alan için ortalama 60 dakika. Gözle görülen sonuç ortalama 2-3 ay sonra ortaya çıkıyor.

Vella Shape III: Vücut şekillendirme, bölgesel incelme ile selülit problemine karşı etkili bir çözüm sunan bir uygulama. Yağ dokularının görünümünü ve hacmini azaltmak için elōs teknolojisini vakum ve doku manipülasyonu ile birleştiren ilk ve tek teknoloji olarak tanımlanıyor. Hamilelik sonrasında oluşan sıkılaşma ve toparlama ihtiyacına başarılı çözümler sunuyor. Vücudun farklı bölgelerinde bulunan ve farklı nedenlerden kaynaklanan çatlakların görünümünde genel bir düzelme sağlıyor. Cilt gevşekliğinde ve hacminde bölgesel azalma, cildin yapısında genel iyileşme ve selülitli görünümde düzelme bu işlemin sonuçları arasında sayılabilir.

Kaş kaldırmada Ultherapy: Yüz gençleştirmede uygulanan yöntemleri cerrahi ve cerrahi dışı uygulamalar olarak ikiye ayırmalıyız. Cerrahi dışı uygulamaların çoğunda etkinlik cildimizin yüzeysel tabakasında kalmakta. Oysa ki yaşlanma sürecinin en önemli olayları cildimizin gevşemesi ve kırışıkların derinliğinde artma. Bu etkinin nedeni de; cildimizin hemen altında bulunan, yüz mimik kaslarımızı saran ve cildimize bağlanarak mimik kaslarımızın hareketiyle yüzümüzün hareketinin koordine olmasını sağlayan fibröz bir zar olan SMAS tabakası. Yüz ve boyun germe operasyonlarında SMAS tabakasına yönelik işlemelerle SMAS zarının gerginliğini hedeflemekteyiz. Dolayısıyla cerrahi dışı yöntemlerden hiçbiri SMAS tabakasını etkileyemediği için sonuçlar yetersiz olmakta. Ultherapy sisteminde; ultrason enerjisi direkt SMAS tabakasına odaklanarak SMAS tabakasının sıkılaşmasını sağlıyor. Odaklanmış ultrason enerjisinin yarattığı ısı, cildimizin temel yapı taşı olan kolajen sentezini arttırarak cildi sıkılaştırıyor. Cildinde gevşeklik ve sarkma hisseden, cerrahi operasyon istemeyen tüm hastalar Ultherapy uygulaması için uygundur.

Yukarıda bahsettiğimiz uygulamalar formda ve fit görünmek için yaptırılabilecek cerrahi dışı uygulamalar. Bir de aynaya baktığınızda size kendinizi iyi hissettirecek cerrahi yöntemler var. Estetik ve Plastik Cerrah Alpaslan Topçu, ilkbahar ve yaz dönemi için estetiğin trend bölgelerini ve bu bölgeler için en etkili estetik uygulamaları ise şöyle açıkladı:

Burun: "MİR ( minimal invazif rihinoplasti) tekniği ile burun estetiği, burnun boyutlarını küçültmek, büyültmek ucunu yeniden şekillendirmek, burnun tümsekliğini azaltmak, üst dudak ile burun arasındaki kötü açıyı düzeltmek (burnu kaldırmak), geniş burun kanatlarının daraltılması, burun deliklerinin küçültülmesi ve burun yaygınlığının giderilmesi amacıyla uygulanır. Operasyon 30 dakika kadar sürer. Hasta 3-4 saat sonra taburcu edilerek evine yollanır. Ayrıca bu teknik sayesinde ödem ve morluk yok denecek kadar azdır. Solunum fonksiyon bozuklukları Rhinoplasti sırasında düzeltilebiliyor. Septum Deviasyonu (Orta Direk Eğriliği) ve Konka Hipertrofisi (Burun Eti) en sık nefes alma problemleridir. Bu sorunlar operasyon esnasında giderilebilir, " dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Son yıllarda burun estetiği operasyonunu burun kemiklerini çekiç ve keskilerle kırmak yerine ultrasonik bıçaklarla yapmaktayız. Böylece hem burun kemikleri çok daha kontrollü ve düzgün kırılarak şekillendirilmekte hem de kanama ve morarma azalmakla birlikte operasyon sonrası toparlanma süreci de hızlanmakta."

Göz çevresi: "Üst göz kapağındaki doğal deri kıvrımından girilir ve fazla deri miktarı alınır. Gözü çevreleyen kasın bir kısmı da ince bir şerit halinde çıkarılır ve yağın gerektiği kadarı alınır. Alt göz kapağında ise kirpiklerin 1 mm. kadar altından yapılan kesi ile girilir ve yine yağ miktarı şekillendirilir. Bu operasyon, gözlerde 7-8 yaş gençleşme sağlar. Kirpiklerin 1mm. altından operasyona başlanır. Göz etrafı kasından hazırlanan doku ile göz kapaklarının dış tarafı yükseltilir. Alt göz kapağının altında bulunan ve `gözyaşı yolu` denilen çökük kısma cerrahi gerginleştirme yöntemi uygulanır. Bu bölgeye yapılacak yağ dolgularıyla çöküklük giderilir."

Göğüs küçültme: "Göğüs küçültme ameliyatına, göğsün renkli kısmıyla deri bileşkesi arasında yapılan bir kesiyle başlanır. Meme başından aşağıya ikinci bir düşey kesi yapılır. Bu cerrahi kesiden girilerek meme dokusu şekillendirilir. Kalıcı dikişlerle göğüs dikleştirilir. Böylelikle sadece iki küçük izle, meme şekillendirilmiş olur. Genel anestezi altında bir saatte ameliyat gerçekleştirilir. Kadının göğüs çapına göre göğüs iki-üç beden küçültülebilir."

Göğüs büyütme: "Göğüs altından üç veya dört cm. kesilerek, meme dokusunun arkasına ameliyat öncesi belirlenen implant konur. Eğer meme istenilen boyutlara geldi ise ameliyat tamamlanır. Genellikle talep, göğüs ölçüsünün en küçük boydan 85 C`ye çıkarılması yönündedir. Bir-iki saatte gerçekleştirilen işlem sonrasında hasta aynı gün taburcu edilir. Ancak iki-üç gün dinlenmeyi öneriyoruz."

Kaş kaldırma: "Kaşlar yerçekiminin de etkisi ile aşağı doğru düşerek, yüzümüze yorgun ve yaşlı bir görünüm verir. Dışa doğru yaklaştıkça incelen ve dış kısmı yukarıda bulunan kaşlar, kişiye güzellik yanında genç ifade kazandırır. İşlem için saçlı deri içerisinde birkaç küçük delikten giriliyor. Alın kası ve alın derisi, üzerindeki kaşla birlikte kemikten kaldırılır. Yukarı doğru asılarak yeni yerine asılır. Beraberinde göz kapağı estetiği de yapılabilir. Aynı gün eve dönülebilir. Kaş kaldırma işlemi aynı zamanda botox ile de yapılabilir."

Basen: "Bu bölge için uygulanacak en iyi cerrahi çözüm liposuction'dır. Aynı ameliyatta kalça bölgesine yapılacak yağ emme girişimleriyle kalça hatları da belirginleştirilebilir. Yakınmaya neden olan çöküntüler de aynı cerrahi seansta emilen yağlarla doldurulup, böylelikle yuvarlak hatlara sahip kalçaya kavuşulabilir. Sarkmış kalçaların şekillendirilebilmesi için deri ve yağ dokusu çıkartılabilir."

Bacak kontörü: Kasıktan başlayıp arkada kalça kıvrımına uzanan bir kesi yapılır. Bacak derisi yukarı doğru gerilir. Deri şekillendirilip, fazlası atılır. Kalıcı dikişlerle işlem tamamlanır. Operasyon, özellikle orta yaştaki ofis çalışanları tarafından tercih ediliyor.

Karın germe: "Cerrahi kesi, sezaryen izinin olduğu yerdedir. Karın gerilir, tamamen dümdüz olur. Tekrar aynı bölgede yağ oluşumu söz konusu değildir. Karın duvarı kasları gevşemişse, dikişle karın duvarı da gerilir. Aynı esnada karın duvarının yan bölümündeki kaslara güçlendirme dikişleri konularak, bel oyuntusu oluşturulur. Göbek deliği yeni yerine yerleştirilerek işlem sonlandırılır."