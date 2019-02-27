İçinizdeki Moda: KozaBiat

Kozabiat Tekstil firma sahibi Hilmi Ekmekcioğlu, "Biz 22 yıldır sektörün içerisinde hizmet veriyoruz. Anadolu ve İstanbul Anadolu Yakası'ndaimalat fabrikalarımız var. İstanbul Avrupa Yakası'nda da bir tane satış mağazamız bulunuyor. Ağırlıklı olarak Orta Doğu ülkeleri ve iç piyasaya çalışıyoruz. Avrupa ülkelerinde de müşterilerimiz var." dedi.

ÜRÜN YELPAZESİ ÇOK GENİŞ

Ekmekcioğlu, "Ürün yelpazemiz oldukça geniş. Çocuk-bayan ve erkek pijama, iç giyim olarak akla gelen ne varsa ürün gamımız içerisinde bulunuyor. Saten malzemeden tutun çoraba kadar tüm ürünler mevcut. Sadece 1 veya 2 kalem ürünü dışarıda fason yaptırtıyoruz. Onun dışında kalan ürünleri kendimiz imal ediyoruz." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN FİRMALARI İLE ÇALIŞIYORUZ"

Hilmi Ekmekcioğlu, "Avrupa'da müşteri potansiyelimiz şu an arzu ettiğimiz seviyede değil ama çalışmalarımız devam ediyor. Rusya, Ukrayna, Bosna Hersek, Sırbistan gibi ülkelere iyi mal satıyoruz. Orada tanınmış bir marka haline gelmeyi başardık. 17 ülkede markamızın patentini aldık ve detaylı çalışmalar yapıyoruz. İç piyasada son 5 senedir hizmet veriyoruz. Türkiye'nin önde firmaları ile çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Onlara kendi markaları ile ürün üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İNSANA DAYALI İŞ YAPIYORUZ"

Firma sahibi Hilmi Ekmekcioğlu, "İnsana dayalı bir iş yapıyoruz. Bazı markalar var düşük rakamla makine endeksli ürünler yapıyorlar. Biz katma değer yaratan ürünler yapmanın hedefindeyiz. İnsan odaklı çalıştığımız için işimize daha fazla önem gösteriyoruz. Hem daha fazla personelle çalışıyoruz hem daha fazla insana ürün satıyoruz bu nedenle sabah uyandığımız andan akşam yatacağımız ana kadar daha fazla güler yüzlü olmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

HEDEF AVRUPA'YA DAHA FAZLA İHRACAT

Ekmekcioğlu, "Biz her şeyin tohumundan geliyoruz. İpliğinden, örgüsünden, boyasına kadar her şeyde dip maliyetlerle çalışıyoruz. Bizim kar marjımız çok düşük en iyi ürünü sürekli çıkartan ve satan firmalar arasındayız. Bu kalite ve müşteri odaklı çalışma sistemi bizi rakiplerimizin önüne taşıyor. Biz gelecekte ihracatta çok iyi yerlere gelmek istiyoruz. Avrupa'ya daha çok hizmet vermeyi arzu ediyoruz. Ne iş yaparsanız yapın severek yapmadığınız müddetçe başarı zor. Sevdiğiniz zaman sevginiz ürüne yansıyor. Kalite ve hizmet en üst seviyeye çıkıyor." ifadeleriyle konuşmasına son verdi.