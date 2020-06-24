İçindeki 4 kişiyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince marinaya çekildi West İstanbul Marina önlerinde sürüklenen teknenin Kıyı Emniyeti ekiplerince marinaya çekildiği bildirildi.

West İstanbul Marina önlerinde sürüklenen teknenin Kıyı Emniyeti ekiplerince marinaya çekildiği bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "West İstanbul Marina önlerinde sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, kontrol altına alınarak emniyetli bir şekilde marinaya çekilmiştir." denildi.

Kaynak: AA