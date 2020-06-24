İçindeki 4 kişiyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince marinaya çekildi
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İçindeki 4 kişiyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince marinaya çekildi

West İstanbul Marina önlerinde sürüklenen teknenin Kıyı Emniyeti ekiplerince marinaya çekildiği bildirildi.

İçindeki 4 kişiyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince marinaya çekildi
24.06.2020 22:55 | Son Güncelleme: 24.06.2020 23:21

West İstanbul Marina önlerinde sürüklenen teknenin Kıyı Emniyeti ekiplerince marinaya çekildiği bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "West İstanbul Marina önlerinde sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, kontrol altına alınarak emniyetli bir şekilde marinaya çekilmiştir." denildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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