İçindeki 25 yolcusuyla kayan yolcu otobüsü, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı
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İçindeki 25 yolcusuyla kayan yolcu otobüsü, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

15.02.2021 12:14 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:18
İçindeki 25 yolcusuyla kayan yolcu otobüsü, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde yoğun kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle kayıp su kanalına düşen yolcu otobüsü, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde yoğun kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle kayıp su kanalına düşen yolcu otobüsü, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

İstanbul'dan dün gece 25 yolcusuyla Kastamonu'nun Cide ilçesine gitmek için hareket eden yolcu otobüsü, bugün saat 05.30 sıralarında Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde 300 rakımlı Hacı Mahmut Tepesi'ne geldiğinde zincirli olmasına karşın yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, su kanalına girdi. Uzun uğraşlara rağmen şoför aracı hareket ettiremeyince, jandarmaya haber verildi. Bölgede bulunan köylüler ve Karayolları ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 40 santimin üzerindeki kar kalınlığına rağmen ekipler dik ve zorlu yoldaki karı uzun uğraşların ardından temizleyerek, yolu açtı. Su kanalında mahsur kalan otobüs köydeki traktör ve karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yolculara yiyecek dağıtılmasının ardından otobüs Cide ilçesine hareket etti.


İçindeki 25 yolcusuyla kayan yolcu otobüsü, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı
İçindeki 25 yolcusuyla kayan yolcu otobüsü, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı
İçindeki 25 yolcusuyla kayan yolcu otobüsü, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı
İçindeki 25 yolcusuyla kayan yolcu otobüsü, 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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