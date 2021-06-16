İçinde not bulunan plastik şişenin Atlas Okyanusu'nu geçtiği tahmin ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçinde not bulunan plastik şişenin Atlas Okyanusu'nu geçtiği tahmin ediliyor

İçinde not bulunan plastik şişenin Atlas Okyanusu'nu geçtiği tahmin ediliyor
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Portekiz'e bağlı Azor Adaları'nda bulunan ve içinde ABD'den gönderildiğine ilişkin bir notun olduğu plastik şişenin, Atlas Okyanusu'nu geçtiği tahmin ediliyor.

Portekiz'e bağlı Azor Adaları'nda bulunan ve içinde ABD'den gönderildiğine ilişkin bir notun olduğu plastik şişenin, Atlas Okyanusu'nu geçtiği tahmin ediliyor.

The Boston Globe gazetesinin haberine göre, Portekizli Christian Santos (17), 2018'de Azor Adaları açıklarında balık tuttuğu sırada içinde not olan buruşturulmuş plastik bir şişe buldu.

Şişenin içinde "Bugün Şükran günü. 13 yaşındayım ve Rhode Island'daki ailemi ziyaret ediyorum. Vermont'tanım." yazılı bir not ve e-posta adresi yer alıyordu.

İçinde not bulunan şişenin, ABD'nin Atlas Okyanusu'na kıyısı olan Rhode Island eyaletinden bırakıldığı ve okyanusu geçerek Portekiz'e bağlı Azor Adaları'na ulaştığı tahmin ediliyor.

Şişeyi bulan gencin annesi Molly Santos notta yazılı e-posta adresine mail attıklarını ancak henüz bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Göndericiyi bulma umuduyla sosyal paylaşım ağı Facebook üzerinden notun fotoğrafını yayınlayan Santos ailesi, not sahibine şişenin okyanusu geçtiğini haber vermek istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bini geçti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bini geçti
ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine 'Uzun görüşmelerimiz oldu.
ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine "Uzun görüşmelerimiz oldu.
Son dakika: Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: 'Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık'
Son dakika: Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: "Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Angela Merkel Emmanuel Macron Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İçinde not bulunan plastik şişenin Atlas Okyanusu'nu geçtiği tahmin ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 12:20:42. #1.14#

title