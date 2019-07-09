İçinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 3 suçtan yirmişer...

İçinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 3 suçtan yirmişer...

İçinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 3 suçtan yirmişer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İçinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 3 suçtan yirmişer...

İçinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında 3 suçtan yirmişer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Kaynak: AA
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