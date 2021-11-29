AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - İçinde güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübe böyle uçtu

İSTANBUL - Avcılar Firuzköy'de bir iş yerinin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesi görevli içerdeyken uçtu.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatını olumsuz etkiledi. İnsanlar yollarda yürümekte güçlük çekerken, birçok evin de çatısı uçtu. Avcılar Firuzköy'de ise bir iş yerinin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesi görevli içerdeyken uçtuğu görüldü.