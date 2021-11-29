İçinde güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübe böyle uçtu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçinde güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübe böyle uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçinde güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübe böyle uçtu Avcılar Firuzköy'de bir iş yerinin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesi görevli içerdeyken uçtu.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - İçinde güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübe böyle uçtu

İSTANBUL - Avcılar Firuzköy'de bir iş yerinin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesi görevli içerdeyken uçtu.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatını olumsuz etkiledi. İnsanlar yollarda yürümekte güçlük çekerken, birçok evin de çatısı uçtu. Avcılar Firuzköy'de ise bir iş yerinin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesi görevli içerdeyken uçtuğu görüldü.

İçinde güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübe böyle uçtu

İçinde güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübe böyle uçtu

İçinde güvenlik görevlisinin bulunduğu kulübe böyle uçtu

İstanbul'da 130 kilometreyi bulan fırtına, güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu

İstanbul'da 130 kilometreyi bulan fırtına, güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title