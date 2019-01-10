İçinde Canavar Var Ama Fotoğraflar ??(Lenovo Z5 Pro Gt Elimizde)

Detaylar için: http://shiftdelete.net/snapdragon-855... Hatırlarsanız Lenovo herkesten önce davranarak, 12 GB RAM'lı ve Snapdragon 855 işlemcili akıllı telefonunu lanse etmişti. Güçlü işlemcisine rağmen oldukça uygun fiyatıyla dikkat çeken Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Edition özellikleri ve fiyatına, gelin yakından bakalım.

Kaynak: Youtube