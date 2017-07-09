İçinde çakmak çakılan LPG'li araç alev aldı: 1 yaralı



ELAZIĞ - Elazığ'da, içerisinde sigara yakılan LPG'li aracın bir anda alev alması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Cahit Dalokay Bulvarı'nda bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.T. (42), 23 AZ 025 plakalı otomobili ile bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan ve daha sonra aracını yıkama bölümüne çeken sürücü, aracının içerisinde sigara yakmak isteyince otomobil bir anda alev aldı. Alevler içerisinde kalan sürücü kendini dışarı attı.

İstasyon çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler otomobili kısa sürede söndürdü.

Vücudunda ikinci derece yanıklar oluşun sürücü, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.