İçinde Bulunduğumuz Yılda Asean Ülkelerinin Çelik Tüketimi %6 Oranında Artışla Toparlanacak
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İçinde Bulunduğumuz Yılda Asean Ülkelerinin Çelik Tüketimi %6 Oranında Artışla Toparlanacak

İçinde Bulunduğumuz Yılda Asean Ülkelerinin Çelik Tüketimi %6 Oranında Artışla Toparlanacak
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Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından hazırlanmış bir rapora göre, ASEAN bölgesindeki çelik tüketimi, karantinalar ve küresel salgının etkileri sonucu geçen yıl yaşanan keskin düşüşün ardından yapı sektöründeki iyileşme nedeniyle içinde bulunduğumuz yılda %6, 1 oranında artarak 74,...

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından hazırlanmış bir rapora göre, ASEAN bölgesindeki çelik tüketimi, karantinalar ve küresel salgının etkileri sonucu geçen yıl yaşanan keskin düşüşün ardından yapı sektöründeki iyileşme nedeniyle içinde bulunduğumuz yılda %6, 1 oranında artarak 74, 9 milyon tona ulaşacak, küresel salgın öncesindeki tüketim düzeyine ise 2022 yılında dönebilecek. Tüketimdeki artışa en güclü destek, içinde bulunduğumuz yılda çelik tüketiminin 2019 yılındaki küresel salgın öncesi tüketim düzeyine ulaşacağı, dahası o düzeyi bile aşabileceği Vietnam ile Endonezya'dan gelecek.

İçinde bulunduğumuz yılda Vietnam'ın yıllık %5, 8 oranında artışla 24, 7 milyon ton, Tayland'ın yıllık %4, 9 oranında artışla 17, 1 milyon ton, Endonezya'nın yıllık %6 oranında artışla 16 milyon ton, Filipinler'in yıllık %6 oranında artışla 9 milyon ton, Malezya'nın yıllık %7 oranında artışla 6, 1 milyon ton, Singapur'un yıllık %25 oranında artışla 2 milyon ton çelik tüketeceği öngörülüyor.

Geçen yıl, ASEAN bölgesindeki çelik piyasası, edinim zincirinin küreselden daha bölgesel duruma gelmesiyle, salgından kaynaklanan yeni duruma uyum sağladı. Sonuçta, lojistik kısıtlamalar nedeniyle dışalımda oluşan düşüşü doldurmak için 2020'de ASEAN bölgesindeki çelik üretimi %3, 7 oranında artarak 46, 3 milyon tona yükseldi. Net dışalım, içinde bulunduğumuz yılda %31, 9 oranında ya da diğer deyişle 11, 4 milyon tona kadar azalarak 24, 3 milyon tona düştü. Yerli çelik ürünlerine geçiş ağırlıklı olarak uzun ürün segmentinde görülürken, yassı çelik isteminin büyük bir bölümü dışalım yoluyla karşılanmaya devam etti. Ayrıca, içinde bulunduğumuz yılın başlarında ASEAN bölgesinin Çin'den gerçekleştirdiği yassı çelik ürünleri dışalımı, diğer ürünlerin gönderimlerindeki düşüşü dengeleyecek biçimde keskin bir artış kaydetti. Örneğin, içinde bulunduğumuz yılın ilk çeyreğinde Çin'den yapılan sıcak haddelenmiş rulo dışalımı yıllık %208 oranında artışla 1, 64 milyon tona ulaştı.

Kaynak: steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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