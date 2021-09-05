İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobil refüjü aşıp karşı şeride geçti
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İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobil refüjü aşıp karşı şeride geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobil refüjü aşıp karşı şeride geçti 2 kişinin yaralandığı kazada 3 yaşındaki çocuk kazadan yara almadan kurtuldu Antalya'da 5 kişinin içinde bulunduğu otomobil, başka bir aracın sıkıştırması sonucu refüje çıkarak yan yola geçti.

- İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobil refüjü aşıp karşı şeride geçti

2 kişinin yaralandığı kazada 3 yaşındaki çocuk kazadan yara almadan kurtuldu

ANTALYA - Antalya'da 5 kişinin içinde bulunduğu otomobil, başka bir aracın sıkıştırması sonucu refüje çıkarak yan yola geçti. 2 kişinin yaralandığı kazada 3 yaşındaki çocuk kazayı yara almaan atlattı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fevzi AK, kontrolündeki 07 CFS 64 plakalı otomobil seyir halinde ilerlerken, plakası alınamayan başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu bulvar üzerinde bulunan refüje çıkarak yan yola geçti. Otomobil yan yola geçerken altına aldığı beton parçası sayesinde kısa mesafede durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Nesli Ünal ile Hamdiye Tülcan'ı ilk müdahalenin ardından Ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kazayı yara almadan atlatan 3 yaşındaki çocuğun korku içinde olduğu anlar kameralara yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobil refüjü aşıp karşı şeride geçti
İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobil refüjü aşıp karşı şeride geçti
İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobil refüjü aşıp karşı şeride geçti
İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobil refüjü aşıp karşı şeride geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gazi Taş

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