İçinde 3 yaşındaki çocuğun bulunduğu ambulansla otomobil çarpıştı: 5 yaralı...O anlar kamerada

İçinde 3 yaşındaki çocuğun bulunduğu ambulansla otomobil çarpıştı: 5 yaralı...O anlar kamerada Bursa'da ambulansla otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı Bursa'da içerisinde 3 yaşındaki çocuğun bulunduğu ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İçinde 3 yaşındaki çocuğun bulunduğu ambulansla otomobil çarpıştı: 5 yaralı...O anlar kamerada

Bursa'da ambulansla otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'da içerisinde 3 yaşındaki çocuğun bulunduğu ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan G. idaresindeki 16 YP 728 plakalı ambulans ile Samet C. idaresindeki 16 AIR 645 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu ambulans önce yön tabelasına, sonra ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası ambulansta bulunan 3 yaşındaki çocuk ve hemşireyle şoför hafif şekilde yaralandı. Diğer yanda otomobil sürücüsü Samet C.'nin ise kolunda ve elinde çizikler meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN GÖNÜL