İÇİNDE 20 BİN DOLAR BULUNAN ÇANTAYI BÖYLE ÇALDILAR

BEYOĞLU'nda alışveriş yapan Endonezya uyruklu turist N.W.F.L adlı kadının içinde 20 bin dolar para ve cep telefonu bulunan çantasını çalan 14 yaşında iki çocuk ve onları suça yönlendirdiği iddia edilen bir şüpheli polis tarafından yakalandı.

BEYOĞLU'nda alışveriş yapan Endonezya uyruklu turist N.W.F.L adlı kadının içinde 20 bin dolar para ve cep telefonu bulunan çantasını çalan 14 yaşında iki çocuk ve onları suça yönlendirdiği iddia edilen bir şüpheli polis tarafından yakalandı. Çocukların büyük bir soğukkanlılıkla çantayı çalma anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

TURİST KADIN POLİSE BAŞVURDU

Beyoğlu'nda bir mağazada meydana gelen olayda polise başvuran Endonezya uyruklu N.W.F.I adlı kadın turist içinde 20 bin dolar para ve cep telefonu bulunan çantasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

SUÇ KAYITLARININ SAYISI POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Görüntü dökümü

-Şüphelinin adliyeye çıkarılışı