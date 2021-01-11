İçinde 18 kilo altın bulunan çelik kasayı delmeye çalışırken yakalandılar
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İçinde 18 kilo altın bulunan çelik kasayı delmeye çalışırken yakalandılar

11.01.2021 09:56 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:01
İçinde 18 kilo altın bulunan çelik kasayı delmeye çalışırken yakalandılar

ADANA'da, gece saatlerinde kepengini kırarak girdikleri kuyumcu dükkanında, içerisinde yaklaşık 18 kilo altın bulunan kasayı pürmüzle delmeye çalışan Mustafa O. (34) ile Emrullah G. (21), polis tarafından suçüstü yakalanıp, tutuklandı.

ADANA'da, gece saatlerinde kepengini kırarak girdikleri kuyumcu dükkanında, içerisinde yaklaşık 18 kilo altın bulunan kasayı pürmüzle delmeye çalışan Mustafa O. (34) ile Emrullah G. (21), polis tarafından suçüstü yakalanıp, tutuklandı. İki şüphelinin daha önce de farklı illerde aynı yöntemle çok sayıda hırsızlığa karıştıkları öğrenildi.

Olay, 3 Ocak günü saat 04.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi'ndeki bir kuyumcunun alarmının çaldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, iş yerinin elektronik kepenginin yarı açık olduğunu tespit etti. Önlem alan polis, şüphelilerin içeride olabileceği ihtimali üzerine takviye ekip istedi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerine baskın yaptı. Kuyumcuya giren polis, iki şüpheliyi saklanırken yakaladı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler Mustafa O. (34) ile Emrullah G. (21), emniyete götürüldü.

AYNI YÖNTEMLE BİRÇOK HIRSIZLIĞA KARIŞMIŞLARŞüphelilerin, olay günü kepengini kırarak girdikleri kuyumcudaki içerisinde yaklaşık 18 kilo altın olan çelik kasayı, oksijen tüpüne bağladıkları pürmüzle delmeye çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin, kuyumcuya girdiklerinde alarmı etkisiz hale getirmeye çalıştıkları, ancak başarılı olamayınca yakayı ele verdikleri öğrenildi. Suçüstü yakalanan şüphelilerin İstanbul, Antalya, Mersin'de de aynı yöntemle çok sayıda kasayı açtıkları, yakalanıp, tutuklandıkları bildirildi. Geçen ay cezaevinden çıktıkları belirlenen şüphelilerin, ifadelerinde, "Sürekli cezaevine girip çıktığımız için işimiz yok" diyerek, kendilerini savundukları öne sürüldü.

?Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa O. ile Emrullah G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


İçinde 18 kilo altın bulunan çelik kasayı delmeye çalışırken yakalandılar
İçinde 18 kilo altın bulunan çelik kasayı delmeye çalışırken yakalandılar
İçinde 18 kilo altın bulunan çelik kasayı delmeye çalışırken yakalandılar
İçinde 18 kilo altın bulunan çelik kasayı delmeye çalışırken yakalandılar
İçinde 18 kilo altın bulunan çelik kasayı delmeye çalışırken yakalandılar
İçinde 18 kilo altın bulunan çelik kasayı delmeye çalışırken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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