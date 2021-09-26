İçimizden Biri yeni bölüm ne zaman? İçimizden Biri 3. bölüm bugün var mı? İçimizden Biri 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği İçimizden Biri bu akşam sevenleriyle buluşuyor. İçimizden Biri dizisi izlemek isteyen izleyiciler, İçimizden Biri yeni bölüm ne zaman, İçimizden Biri bölüm bugün mü, İçimizden Biri yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İÇİMİZDEN BİRİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İçimizden Biri 2. Bölümünde; Havva'nın pimini çekip iki ailenin tam ortasına bıraktığı bomba haber, başta Adam olmak üzere herkeste şok etkisi yaratmıştır. Hünkar'ın Adam'ı damat olarak kabul etmekten başka şansı yoktur. Yani Havva ve Adam öyle zannetmektedir. Halbuki Hünkar'ın bu evliliğe onay vermeye asla niyeti yoktur. Adam'a yaptıklarının bedelini bir bir ödetecektir. Havva için önce dininden vazgeçen Adam'ın vazgeçecekler listesi oldukça kabarıktır. Ama onun için bunların hiçbirinin önemi yoktur, tek istediği Havva ile evlenmektir.

İÇİMİZDEN BİRİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hacı Hünkar'ın Adam'a işkenceleri hız kesmeden devam ediyor. Adam, Hacı Hünkar'ın verdiği zor işlerle başa çıkmaya çalışırken Havva ile aralarında gerilim yaşanıyor. Adam'ın gerçekten çocuk yapma isteğine Havva olumsuz cevap verince ikilinin ilişkisinde soğuk rüzgarlar esiyor. Adam, Havva'nın boşanacağını düşünürken akıllara "Havva ile Adam aşkı bitecek mi?" sorusu geliyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Haberler.com - Gündem