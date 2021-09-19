İçimizden Biri 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İçimizden Biri gelecek bölümde ne olacak? İçimizden Biri 2. yeni bölüm full izle!

Ekranların heyecanla izlenen dizisi İçimizden Biri bugün yeni bölümü ile Show TV'de. İçimizden Biri 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İçimizden Biri 2. bölüm fragmanı izle! İçimizden Biri yeni bölümde ne olacak? İçimizden Biri yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İçimizden Biri yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? İçimizden Biri 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İçimizden Biri gelecek bölümde ne olacak? İçimizden Biri yeni bölüm full izle! İçimizden Biri 3. bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

İÇİMİZDEN BİRİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İçimizden Biri her hafta Pazar günü saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanıyor.

İÇİMİZDEN BİRİ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz dizinin yeni bölüm fragmanı çıkmadı. Bugün yayınlanacak olan 2. bölümün ardından 3. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

İÇİMİZDEN BİRİ 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

İÇİMİZDEN BİRİ KONUSU NEDİR?

Adam ile Havva, ayrı dünyaların insanlarıdır. Adam İrlandalı Katolik bir papazın oğlu; Havva ise geleneklerine bağlı Müslüman ve Türk bir ailenin kızıdır. Hayat, onları birbirinden çok uzak iki yörüngeye yerleştirmişse de kader, onları bir araya getirir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İÇİMİZDEN BİRİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İçimizden Biri 1. Bölümünde; Havva ile Adam; iki yıldır aşklarını gizli saklı yaşayan iki aşıktır. Ne var ki Adam artık aşkını gizlemek değil, herkese haykırmak istemektedir. Bu yüzden Havva'ya evlenme teklif eder. Yani yasak elma bu kez Havva'nın değil, Âdem'in elindedir. İki aşık, aşkları için cennetten kovulmayı göze alsa da ödeyecekleri bedelin henüz farkında değillerdir. Bir Türk ile bir İrlandalının; bir Müslüman ile bir Hristiyan'ın birbirine aşık olması, onlara göre normal olsa da bunu Adam'ın papaz olan babasına, Havva'nın hacı olan babasına anlatmak hiç kolay olmayacaktır. Genç aşıklar, ailelerinin neler yapabileceğini gördüğünde ise yöntem değiştirmeye karar verirler. İzin almayacak, emrivaki yapacaklardır. Fakat bu plan, başta bunu kurgulayanlar olmak üzere herkes için sürpriz bir finalle sonuçlanacaktır. Havva ile Adam, artık kendilerinin bile tahmin edemedikleri bir yola girmişlerdir. Neyi kazanıp neyi kaybedecekleri konusunda ise hiçbir fikirleri yoktur.

İÇİMİZDEN BİRİ OYUNCULARI KİMLER?

Bora Akkaş : Adam Vilson

Özge Yağız : Havva Aladağ

Mustafa Avkıran : Hünkar Aladağ Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Derya Alabora : Eva Vilson

Renan Bilek : William Vilson

Benian Dönmez : Adile Aladağ

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