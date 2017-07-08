Lüleburgaz ilçesinde, "İçimizdeki Kahramanlar 15 Temmuz Gecesini Anlatıyor" programı düzenlendi.



Gençlik ve Spor Bakanlığınca Kongre Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminde 250 vatandaşın şehit, 2 bin 189 kişinin ise gazi olduğunu söyledi.



Şehitlere rahmet, gazilere acil şifalar dileğinde bulunan Vali Çiftçi, "Hem şehitlerimizin hem de gazilerimiz bizler hakkını ödeyemeyiz. Bu aziz milletin bu inancı bu birliği bu beraberliği olduğu sürece kimse bizle baş edemeyecek. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız." diye konuştu.



Ardından 15 Temmuz darbe girişiminde eşi şehit olan Rukiye Dağ, gaziler Yasin Çeti·nkaya ve Yüksel Akın, o gece yaşadıklarını anlattı.