Van'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca "İçimizdeki Kahramanlar 15 Temmuz Gecesini Anlatıyor" programı düzenlendi.



Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Programda konuşan Van Valisi Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz akşamı Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yuvalanmış bir grup vatan haininin, vatanın birliği, beraberliği, bağımsızlığı ve geleceğine karşı alçakça bir darbeye teşebbüs ettiğini söyledi.



Savaş uçaklarıyla milletin meclisinin bombalandığını anımsatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:



"Bu milletin meclisini bombaladılar, uçaksavar mermileriyle bu milletin evlatlarının üzerine ateş açtılar. Yüzlerce insanımızı şehit ettiler. Ülkemizin geçmişinde maalesef darbeler ve darbe girişimleri vardır. Ancak hiçbiri 15 Temmuz akşamı kadar alçakça, haince ve aşağılık bir şekilde gerçekleştirilmemişti."



Zorluoğlu, bu hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükümetin dirayetli duruşu ve milletin destansı mücadelesiyle bertaraf edildiğini hatırlatarak, şöyle devam:



"Gerçekten 15 Temmuz akşamı, milletimizin bütün kesimleriyle, tüm farklılıkları bir kenara bırakarak, darbecilerin önüne aşılmaz bir duvar örmüştür. Mermileri, tank ateşini, uçaktan atılan bombaları göğsünde söndürüp bu darbe girişimi püskürtmüştür. Van ilimizde o gece ve sonrasında milletimizin o topyekun mücadelesine omuz vererek destek oldu. Tüm kesimleriyle bu haksız ve hukuksuz darbe girişimine karşı durdu. Ben buradan bütün Vanlı hemşehrilerime, Vanlı kardeşlerimize bir kere daha teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum."



AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de darbenin vatansever vatandaşlar sayesinde durduğunu belirterek, "İçeride ve dışarıdaki işgalciler tarafından gerçekleştirilen 15 temmuz darbe girişiminde 250 şehidimiz 2 bin yaralımız oldu. Ülkemiz 15 temmuz gecesi bir liderin çağrısıyla 80 milyona yakın insan bir araya o gece bir tarih yazdı." dedi.



Konuşmaların ardından gazilerden Emin Oğuz Ayanoğlu ve Cüneyt Parpar, 15 Temmuz darbe gecesinde yaşadıklarını anlattı.



Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir de sergilediği performansla 15 Temmuz gecesini gözler önüne serdi.



Programda katılımcılara 15 Temmuz gecesi şehit olan Ömer Halisdemir anısına yazılan "30 Kuş" adlı şiir dinletildi.



Programa, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.