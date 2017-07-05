Içimizdeki Kahramanlar 15 Temmuz Gecesini Anlatıyor" Programı

Hakkari'de, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "İçimizdeki Kahramanlar 15 Temmuz Gecesini Anlatıyor" programı gerçekleştirildi.



Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Programda konuşan Hakkari Vali Cüneyit Orhan Toprak, 15 Temmuz akşamı Hakkari'de yaşananları anlattı.



Saat 22.30'dan itibaren o zamanki görevlilerle irtibata geçtiklerini belirten Vali Toprak, bu hareketliliğin ne olduğunu kendilerine sorduğunu, kendilerinin ise çok soğukkanlı bir şekilde böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, herhangi bir anormallik olmadığını, bir emir gelmediğini ifade ettiklerini söyledi.



Toprak, "Biz de böyle bir şeyi ümit ve temenni etmemekle beraber gerçekleşecek en ufak bir harekette kesinlikle devletimizin, hükümetin ve benim de devletin temsilcisi olarak verdiğim emirle devletine sadakatle bağlı, yeminine sadık emniyet güçlerimizle ve vatandaşlarımızla son kişi kalana kadar mücadele edileceği yönünde emir verildiğini çok net şekilde ifade ettim. Böyle bir şey olursa kan gövdeyi götürür kimse size bu şekilde teslim olmaz diye irademizi ortaya koyduk." şeklinde konuştu.



O gece vatansever subay ve astsubaylar kendilerine garnizonun içerisindeki psikolojiyi, yapılan işlemleri dakika, dakika mesaj yoluyla aktardıklarını ifade eden Toprak, şunları kaydetti:



"O gece İçeriden çok ciddi hazırlıklar olduğuna yönelik haberler geliyordu. Biz de bütün dikkatimizi, gücümüzü toplamış hazır bir şekilde bekliyorduk. Ertesi gün saat 18.00, 19.00 civarında ilimizde bulunan general rütbesindeki diğerlerini söylemiyorum 6 kişi gözaltına alındılar. Daha sonra bir tanesinin bu işle ilgisinin olmadığı anlaşıldı ve hemen serbest bırakıldı. Sonrada berat etti kendisi."



Ardından, gazilerden Emin Oğuz Ayanoğlu, Arzu Çiçek ve Cüneyt Parpar, 15 Temmuz darbe gecesinde yaşadıklarını anlattı.



Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, kum sanatıyla 15 Temmuz gecesini anlattı.



Programda katılımcılara 15 Temmuz gecesi şehit olan Ömer Halisdemir anısına yazılan ve Erdal Erzincan tarafından seslendirilen "30 Kuş" adlı şiir dinletildi.



Vali Toprak, daha sonra gazilere, Türk bayrağı ve plaket takdim ederek yöreye ait el dokuması kilim ile bal hediye etti.



Programa, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İlyas Abukan, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Battal Aslan, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.